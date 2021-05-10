اتقوا الله في جيشكم وشرطتكم .. خالد الجندي يرد على شيوخ العصا من المنتصف

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موقف الشيوخ الذين يمسكون العصا من المنتصف ولا يقولون الحق.

وأوضح «الجندى» ، في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الإثنين، أن الحياد في قضايا الوطن جريمة، مشيرًا إلى أن من لا يقول كلمة الحق سيلعنه الله سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرة.

ووجه تحذير للشيوخ الذين يمسكون العصا من المنتصف ولا يقولون الحق، قائلاً: اتقوا الله فى بلادكم ودينكم وجيش وشرطة بلدكم.

واستطرد: يعنى لو واحد نزل الشارع ولقى حد بيضرب أمه هيقول لهم استنوا نشوف ايه إللى حصل ده يبقى مجنون لما بيشوف أمه بتضرب ويبقى محايد، هكذا الوطن لازم نكون متعصبين لبلدنا ربنا يحميها ويحفظها".

وكان في بداية حلقة اليوم، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن أموال جماعات وعصابات الإسلام السياسى ، التي تم صرفها لإسقاط مصر كانت كافية لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن حجم الأموال التى أنفقت من قبل جماعات وعصابات الإسلام السياسى المنتمين للصهاينة، لإسقاط مصر منذ عدة سنوات كانت كافية لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى.

وأضاف أنه "ما زال لهم ذيول فى كل مكان، هم بيكرهونا جدا، ربنا ينتقم من كل واحد لا يتقي الله فى وطنه، دول لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون به على الناس باسم الدين".