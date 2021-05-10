عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اتقوا الله في جيشكم وشرطتكم .. خالد الجندي يرد على شيوخ العصا من المنتصف

اتقوا الله في جيش
اتقوا الله في جيش وشرطة بلادكم.. خالد الجندي

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موقف الشيوخ الذين يمسكون العصا من المنتصف ولا يقولون الحق.

 

 

وأوضح «الجندى» ، في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الإثنين، أن الحياد في قضايا الوطن جريمة، مشيرًا إلى أن من لا يقول كلمة الحق سيلعنه الله سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرة.  

 

ووجه تحذير للشيوخ الذين يمسكون العصا من المنتصف ولا يقولون الحق، قائلاً: اتقوا الله فى بلادكم ودينكم وجيش وشرطة بلدكم.

 

واستطرد:  يعنى لو واحد نزل الشارع ولقى حد بيضرب أمه هيقول لهم استنوا نشوف ايه إللى حصل ده يبقى مجنون لما بيشوف أمه بتضرب ويبقى محايد، هكذا الوطن لازم نكون متعصبين لبلدنا ربنا يحميها ويحفظها". 

 

وكان في بداية حلقة اليوم، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن أموال جماعات وعصابات الإسلام السياسى ، التي تم صرفها لإسقاط مصر كانت كافية لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى.

 

وأشار إلى أن حجم الأموال التى أنفقت من قبل جماعات وعصابات الإسلام السياسى المنتمين للصهاينة، لإسقاط مصر منذ عدة سنوات كانت كافية لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى.

 

وأضاف أنه "ما زال لهم ذيول فى كل مكان، هم بيكرهونا جدا، ربنا ينتقم من كل واحد لا يتقي الله فى وطنه، دول لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون به على الناس باسم الدين".

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون شيوخ

ترشيحاتنا

علي جمعة: سيدي إبراهيم الدسوقي له طريقة صوفية معروفة بـ3 أسماء

هل تسمح السعودية للمسلمين خارج المملكة بأداء الحج؟.. وكيل وزارة الحج يجيب

القمة 122.. حسام حسن يتصدر الهدافين.. ومتعب يتساوى مع الفناجيلى وصالح سليم

المبعوث الأممي يتعهد لوزير الخارجية بضبط إسرائيل للوضع في القدس والسماح للمصلين بممارسة شعائرهم

صواريخ حماس في قلب الإسرائليين .. كتائب القسام تنفذ تهديدها لإنقاذ الأقصى

مفتي الجمهورية: يجوز دعم من فقدوا أعمالهم من أموال موائد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد أعذر من أنذر .. حماس تمهل إسرائيل حتى السادسة مساء للانسحاب من الأقصى والشيخ جراح

الرئيس السيسي يوجه بدعم أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي

أمير قطر يزور السعودية تلبية لدعوة الملك سلمان

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

عطل مفاجئ .. انقطاع المياه عن بعض مناطق وقرى شبين القناطر

في مرحلة حرجة.. تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

بسبب الطقس الحار.. شاهد لحظة تفحم سيارة جيب شيروكي على طريق الكريمات.. فيديو

يغيب حتى نهاية الموسم.. تطورات إصابة مصطفى محمد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: العقيدة اساسخ العبادات، والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ