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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري أوبئة بـ"الصحة العالمية" يوضح كيف تفشى كورونا في الهند

صدى البلد

كشف الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أن تحور فيروس كورونا هو الأخطر والأكثر فتكا.

وتابع الخولي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"،: "تحور السلالة الهندية هو تحور مزدوج وليس السبب الوحيد في زيادة اصابات كورونا بالهند، مردفا: "الوضع في الهند أكثر تعقيدا وأن التلقيح لم يكن سريعا بالشكل الكافي فضلا عن الكثافة السكانية والإهمال في الأخذ في الإجراءات الاحترازية وهي كلها عوامل ساعدت في زيادة الإصابات".

وأوضح: “الفيروسات بشكل عام تتطور بشكل مستمر وليس كل تحور يعني أن الفيروس تغير”، مردفا: "تحور الهند متغير وحدث في أكثر من بروتين بالفيروس".

وأضاف استشاري الأوبئة: "لقاحات كورونا لا زالت فعالة والتجارب أثبتت أنها تؤثر في السلالة الهندية".

وأكمل: “لقاح كورونا هو الحل الأكثر فعالية للوقاية من الفيروس، لافتا إلي أن الوضع الوبائي في أوروبا شهد تحسنا كبيرا منذ صناعة اللقاحات”.

واستطرد: "ليس هناك تخوفات من أي لقاحات أجازتها منظمة الصحة العالمية، متابعا: "جميع اللقاحات أثبتت كفاءتها وفعاليتها وليس لها أعراض جانبية كبيرة".
 

منظمة الصحة العالمية الإجراءات الاحترازية لقاح كورونا تحور فيروس كورونا إصابات كورونا بالهند زيادة الإصابات

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