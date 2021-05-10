صحة قنا تعلن رفع حالة الطوارئ بمستشفياتها استعداداً لاحتفالات عيد الفطر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بقنا، رفع درجة الإستعداد القصوي، وجاهزية كافة مستشفياتها، للتعامل مع أى أحداث، خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، برفع درجة الاستعداد بكافة قطاعات الصحة بما يضمن توفير رعاية طبية متكاملة للمواطنين.

قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، شملت الخطة التي وضعتها المديرية: منع الأجازات لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات، توفير أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال بكميات إضافية، توافر كميات من أكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بقسم الطوارئ خلال أيام العيد.

وتابع تاوضروس، كما تم توفير عدد من الأسرة بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ ، والتأكد من تواجد أطباء وفنيين الأشعة و بنك الدم، مع جاهزية كافة أجهزة الطوارئ والأقسام المعاونة، وتوفير مخزون أدوية ومستلزمات الكوارث والأزمات للإستخدام حال حدوث أى أزمات أثناء العيد.

وأضاف تاوضروس، كما وضعت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة، خطة متكاملة من التدابير الوقائية أثناء عيد الفطر والتي تتضمن : تفعيل نوبتجيات الغرفة الوقائية علي مستوي المديرية والإدارات الصحية لمتابعة كافة الأعمال الوقائية أثناء العيد، و التأكد من توافر مخزون إستراتيجي من الطعوم والأمصال.

وتابع تاوضروس، كما التأكد من عمل نوبتجيات بالإدارات لمتابعة درجة حرارة حفظ الطعوم، و التأكد من عمل الصيانة الدورية لجميع المولدات الكهربائية بثلاجات الطعوم، و تكثيف الاشراف الدوري من فريق الوقائي بالمديرية علي جميع مخازن الطعوم بالإدارات والتأكد من سلامة سلسلة التبريد، مع تفعيل خطة الطوارئ في حالة إنقطاع التيار الكهربائي عن ثلاجة الطعوم.

وأكد الدكتور أيمن السيد، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة، أن مستشفيات المحافظة و الفرق الطبية على أتم الاستعداد للتعامل مع أى أحداث خلال فترة عيد الفطر.