مفتي الجمهورية: يجوز دفع زكاة الفطر مبكراً قبل نهاية شهر رمضان

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن زكاة الفطر واجبة على عائل الأسرة لنفسه وعلى من يعول.

أضاف علام، في حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أن إخراج الزكاة ما قبل غروب الشمس الأخير من رمضان وبالتحديد إلى ما قبل صلاة عيد الفطر، لافتا إلى أنه يجوز دفع زكاة الفطر مبكرا قبل نهاية شهر رمضان.

وتابع رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن في الظرف الخاص الذي نعيشه من جائحة فيروس كورونا يمكن إخراج أموال الزكاة من أول أيام شهر رمضان الكريم.



وأكمل رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن تأخير السحور إلى قرب موعد آذان الفجر سنة عن الرسول ص.

أكد أنه إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر الله أكبر فهو إذن ببدء الصيام.

