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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازدا تكشف عن إصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV.. صور

مازدا تكشف عن اصدار
مازدا تكشف عن اصدار جديد ينضم لعائلة الـ SUV| صور

تعد شركة مازدا اليابانية واحدة من أقوى مصنعي السيارات حول العالم، حيث تشارك داخل الأسواق العالمية بالعديد من الطرازات المختلفة، و التي تنوعت بين اطلالة السيدان و السيارات الرياضية متعددة الاستخدام فئة الـ SUV، حيث كشفت عن نسختها الجديدة و التي تنضم إلى تلك الفئة وهي CX-5.

ظهرت السيارة مازدا CX-5 بإطلالة متوسطة الحجم، و بمقدمة مدببة تحتوي على مصابيح انسيابية اكثر عدوانية، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، تتخذ تصميم خلية النحل، مع مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، مدعومة بشرائط LED  ضوئية.

وترتكز السيارة مازدا CX-5 على عجلات رياضية يتوسطها جنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز مع أقواس نصف دائرية، بينما تعتمد الناحية الخلفية على سبويلر مثبت أعلى الزجاج الخلفي، و عواكس اضاءة على جانبي الصادم، و منظومة عادم مزدوجة الأداء.

و تحتوي السيارة مازدا CX-5 من الداخل على مقود حركة متعدد المهام، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط تدعم التطبيقات الحديثة، مع تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي، و فرامل يد كهربائية.

و من المتوقع أن تحصل السيارة على قوة تتراوح بين 150 إلى 190 حصان، معتمد على عدة خيارات في أنظمة الدفع، و من المؤكد أن تنطلق السيارة بالعديد من مواصفات الأمن و السامة، إلى جانب وسائل التحكم و الرفاهية.

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