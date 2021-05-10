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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القمة 122.. حسام حسن يتصدر الهدافين.. ومتعب يتساوى مع الفناجيلى وصالح سليم

حسام حسن
حسام حسن

في التاسعة والنصف مساء اليوم تتجه أنظار وعشاق كرة القدم صوب ستاد القاهرة لمتابعة الديربى الأشهر بين الأهلى والزمالك في القمة 122 ببطولة الدوري .

ويأمل الأهلى قبل القمة 122 في تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره بعدما فقد العديد من النقاط خلال اللقاءات السابقة، والتي أبعدته عن صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويأمل الزمالك قبل القمة 122 تحقيق الإنتصار حتى يستمر في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية التي يبحث عن لقبها منذ آخر تتويج في موسم 2015.

قائمة هدافي لقاء القمة 122

يعد حسام حسن نجم قطبي الكرة المصرية سابقاً هو هداف لقاء الفريقين في الدوري برصيد 9 أهداف، يليه السيد عطية "توتو" ومحمد أبو تريكة لاعبي النادي الأهلي برصيد 7 أهداف لكل منهما.

ويأتي السيد الضظوي وعماد متعب ورفعت الفناجيلي وصالح سليم ثالثاً برصيد 6 أهداف لكل منهما، ويحل علاء الحامولي وخليل قدري لاعبي الزمالك وأحمد مكاوي وخالد بيبو وطه اسماعيل رابعاً بتسجيلهما 5 أهداف.

يذكر أن نادي الزمالك يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري قبل القمة 122 برصيد 44 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

القمة 122 الأهلى بطولة الدوري الزمالك حسام حسن توتو السيد الضظوي عماد متعب رفعت الفناجيلي صالح سليم

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