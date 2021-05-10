مفاجآة .. طرد يوفنتوس من الدوري الإيطالى فى هذه الحالة

هدد جابرييلي جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، فريق يوفنتوس بالطرد من منافسات الدوري الايطالى لكرة القدم فى حالة استمرار تمسكه بالمشاركة فى دورى السوبر الاوروبى المقترح تنظيمه .

وقال جرافيتا فى تصريحات لوكالة الانباء الايطالية أن يوفنتوس لم يحترم اللوائح والقوانين الرياضية وسيتم طرده من الدورى الايطالى فى حالة استمرار تمسكه بالمشاركة فى دورى السوبر الأوروبى .

وقال: "عندما يحل موعد التسجيل للمنافسة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في الموسم المقبل، سيُستبعد يوفنتوس إن لم يقرر الانسحاب من دوري السوبر".

وشهدت فكرة إقامة دوري السوبر الأوروبى حالة من الجدل الكبيرة بعد 48 ساعة فقط من إعلان 12 ناديا بارزا عنه، في أبريل الماضي، وانسحبت منه 9 أندية ليتبقى فقط برشلونة وريال مدريد يوفنتوس.

والأندية المنسحبة هي: تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول وآرسنال وتوتنهام من إنجلترا، بالإضافة لأتلتيكو مدريد الإسباني، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليين.