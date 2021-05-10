معجزة كشفها القرآن.. حسام موافي يكشف دور الجلد في جسم الإنسان

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، عن العضو المسئول عن الإحساس في جسد الإنسان.

وقال «موافي» خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، مساء اليوم الإثنين، إن الجلد هو العضو المنوط بالإحساس في جسم الإنسان، مضيفا أنه إذا تعرض الإنسان للسع من شيء ساخن فإنه يشعر بألام.

وأضاف الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن القلب يوزع الدم على الجسم وبالتالي كل عضو له مسئولية معينة في حياة الإنسان، لافتا إلى أن المولى عز وجل خلق جسم الإنسان بتفاصيل كثيرة وشديد التعقيد.



وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن القرآن الكريم كشف هذه الحقيقة منذ آلاف السنوات حينما ذكر "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا".

