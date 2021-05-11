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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات أوبل كروس لاند الشكل الجديد موديل 2021.. صور

أسعار و مواصفات اوبل
أسعار و مواصفات اوبل كروس لاند الشكل الجديد موديل 2021| صور

تواصل صانعة السيارات الألمانية أوبل، تألقها داخل السوق المصري للسيارات عبر باقة من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث ظهرت النسخة كروس لاند في ثوب جديد تحمل إطلالة العام 2021، معتمدة على باقة من التجهيزات الداخلية، بالإضافة إلى لمسات خارجية اكثر انسيابية.

وتستمد اوبل كروس لاند قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينج قوة قدرها 110 حصان، مع 205 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

وتعتمد السيارة اوبل كروس لاند على منظومة الدفع الأمامي، بينما تتسارع العجلات من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية قدرها 11.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 187 كم/ساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كم، كما جاءت السيارة بخزان وقود يسع لـ 45 لتر، كما ترتكز على عجلات رياضية تراوحت بين 16 و 17 بوصة.

ودعمت السيارة من الداخل بحزمة من وسائل التحكم مثل، شاشة عرض الوسائط المتعددة، و عجلة قيادة مالتي فانكشن، و نظام صوتي و ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، بالإضافة إلى مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، و مثبت سرعة.

و يبلغ السعر الرسمي لـ اوبل كروس لاند الشكل الجديد موديل 2021 بقيمة قدرها : 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ELEGANCE 2021 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 334.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل TOP LINE 2021 محرك 1200 سي سي  تيربو بسعر 364.990 جنيه.

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