صرف المستحقات.. تطورات جديدة فى ملف تجديد عقد التونسى فرجانى ساسى مع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولي النادي يجهزون المستحقات المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض.

يأتي هذا ، من أجل صرف مستحقات فرجاني ساسي خلال الساعات القليلة المقبلة، ومناقشة ملف تجديد اللاعب خلال الفترة الحالية.



وأشار المصدر، إلى أن مسؤولي نادي الزمالك سوف يقومون بصرف المستحقات المتأخرة للاعبي الزمالك أيضا ولكن في أولويات اللجنة المعينة لإدارة شئون الزمالك هو حسم أمر تجديد عقد فرجاني ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



وحرص أحد مسؤولي اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، علي التحدث مع مهند عون وكيل فرجاني ساسي من أجل الحضور إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة والإعلان عن القرار النهائي سواء باستمراره داخل الفريق أو لا ، من أجل التركيز في الملعب فقط.

ويتمسك مسؤولو الزمالك باستمرار فرجاني ساسي ولكن بالشروط المالية التي تتوافر لدى المجلس الأبيض، في ظل رغبتهم في وضع سقف للرواتب خلال الفترة المقبلة.