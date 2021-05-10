الزراعيين: البطيخ والخوخ بالأسواق آمن و لا يصيب المواطنين بالتسمم

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ، إن شائعات تسمم البطيخ والخوخ والكنتالوب تنتشر كل عام فى مثل هذا التوقيت ، موضحا أن هذه الشائعات ستنتشر أيضا فى بداية ظهور محصول المشمش كعادة كل عام .

وأكد "خليفة" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة تفرض رقابة شديدة على تحليل العينات التى تحصل عليها من الأسواق أو الحقول ومتابعة دورية ، ولم يثبت أى شئ سلبى على فاكهة الصيف .

وأشار " نقيب الزراعيين " إلي أن فاكهة الصيف لها سمعة طيبة لدى المصريين وبالأسواق الخارجية ، وهذه الشائعات تؤثر على أسعار المنتج نفسه ، موضحا أن البطيخ خصوصا عليه اقبال كبير فى فصل الصيف وهذه الشائعات تتسبب خسائر للفلاحين .

وأكد أن جميع الفاكهة والخضروات الصيفية آمنة وسليمة تماما ، موجها رسالة لمروجى الشائعات على الفاكهة الصيفية :" ليس لديكم ضمير لأنكم تتسببوا فى خسائر لأهالينا المزارعين" .

ونفى تلقى أى شكاوى من الفلاحين بخصوص الأسمدة الصيفية أو أنها تتسبب فى تسمم لأى مواطن حتى الآن ، حتى أنه لم تتلق وزارة الصحة شكاوى بهذا الشأن

