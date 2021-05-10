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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات : 7 مرشحين لرئاسة جامعة حلوان بالقائمة النهائية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، منذ قليل، أسماء المرشحين بالقائمة النهائية لمنصب رئاسة جامعة حلوان، بعد انتهاء فترة الدكتور ماجد نجم، الرئيس الحالي للجامعة.

 

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أن عدد المرشحين لرئاسة جامعة حلوان بالقائمة النهائية 7 مرشحين هم:

1- الدكتور ياسر محمد جادالله، قائم بعمل عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

2- الدكتور جابر محمد عبد الجواد، أستاذ بقسم الاقتصاد والتجارة الخارجية بكلية التجارة وإدارة الأعمال.

3- الدكتور إبراهيم لطفي محمد، عميد كلية التكنولوجيا والتعليم.

4- الدكتورة جيهان محمد أحمد، أستاذ ورئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض.

5- الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

6- الدكتور سعد السيد سعد، أستاذ بقسم الرسم بكلية التربية الفنية.

7- الدكتور دادود محمد سمير، أستاذ بقسم العلوم الموسيقية بكلية التربية الموسيقية.

 

وحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد المقابلات لمرشحى رئاسة جامعة حلوان لعرض برامجهم على لجنة اختيار القيادات الجامعية يوم 2 يونيو 2021 . 

 

وصرح مسؤولى شئون الطلاب بالجامعة، بأنه تم إعلان كود الدفع الالكترونى للمصروفات الدراسية لطلاب جامعة حلوان لضمان سرعة سدادها خاصة طلاب الفرقة الرابعة .  


و نوهت الجامعة، إلى انه يمكن للطلاب الراغبين بسداد المصروفات الكترونيا القيام بذلك عن طريق اكواد الدفع الموجودة على الموقع الاتى لكل طالب : 
http://app2.helwan.edu.eg/helcode

 

وأشار مسؤولى شئون الطلاب، إلى انه يجب على كل طالب بعد الدخول على الموقع تسجيل بياناته واختيار كود الدفع الخاص بالفرقة الملتحق بها و معرفة المبلغ قبل سداده و بعد ذلك يتوجه إلى أقرب آلية دفع الكترونية خاصة بالجامعة. 

 

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وقد فعَّلت جامعة حلوان عدة آليات منذ بداية العام الدراسى ؛ لدفع المصروفات الدراسية للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات الكترونية أو عبر التحويلات البنكية .

 

ويمكن السداد عبر فروع كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty".

 

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه .

المجلس الاعلى للجامعات جامعة حلوان الأعلى للجامعات رئيس جامعة حلوان المجلس الاعلى

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