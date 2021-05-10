«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية



فى 5 يناير 2020 تصاعد دخان من قاعدة عسكرية أمريكية في مقاطعة لامو ، كينيا ، في 5 يناير 2020. حيث تسلل نحو عشرة مقاتلين من حركة الشباب إلى محيط قاعدة عسكرية في ماندا باي ، كينيا . استهدف أحدهم بقذيفة صاروخية ، وأطلق النار على طائرة استطلاع أمريكية وأدى إلى اشتباك استمر ساعات. عندما انتهى كل شيء ، قُتل الطياران الأمريكيان لتلك الطائرة وجندي أمريكي ، وأصيب عسكريان أمريكيان آخران ، ودمرت ست طائرات استطلاع وطائرات هليكوبتر ، واشتعلت النيران في أجزاء من المطار. وحيثما توجد قواعد أمريكية ، هناك احتمال لمثل هذه الهجمات ، لأن القواعد ليست مجرد منصات إطلاق للعمليات العسكرية الهجومية ، ولكنها أهداف لها أيضًا. منذ الحادي عشر من سبتمبر ، بنى الجيش الأمريكي شبكة مترامية الأطراف من البؤر الاستيطانية في أكثر من اثني عشر دولة أفريقية. حصل Intercept على وثائق عسكرية أمريكية ومجموعة من الخرائط المصاحبة التي توفر مواقع هذه القواعد الأفريقية في عام 2019 ، بما في ذلك الموقع الموجود في خليج ماندا. هذه الوثائق السرية سابقًا ، التي أنشأتها قيادة البنتاغون في إفريقيا وتم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات ، توفر نافذة حصرية على بصمة العمليات العسكرية الأمريكية في إفريقيا. خرائط القواعد الأمريكية "الدائمة" و "غير الدائمة" في إفريقيا. يعرّف البنتاغون القواعد "الدائمة" على أنها توفر "الوصول الاستراتيجي والاستخدام لدعم المصالح الأمنية للولايات المتحدة في المستقبل المنظور". تُعرف البؤر الاستيطانية "غير الدائمة" - والمعروفة أيضًا باسم "مواقع الطوارئ" - بأنها تدعم وتستمر "العمليات أثناء حالات الطوارئ أو العمليات الأخرى". يمكن تصنيف مواقع الطوارئ على أنها أولية أو مؤقتة أو شبه دائمة. خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أواخر الشهر الماضي ، كرر ستيفن تاونسند ، قائد أفريكوم ، الخط الذي كان يفضله أسلافه. أن أفريكوم تحتفظ "ببصمة خفيفة ومنخفضة التكلفة نسبيًا" في القارة. تتكون هذه البصمة "الخفيفة" من كوكبة من أكثر من عشرين بؤرة استيطانية تمتد من جانب واحد من أفريقيا إلى الجانب الآخر. توفر وثائق التخطيط لعام 2019 مواقع لـ 29 قاعدة تقع في 15 دولة أو إقليمًا مختلفًا ، مع أعلى تركيزات في دول الساحل على الجانب الغربي من القارة ، وكذلك القرن الأفريقي في الشرق. منذ وضع الخطط ، وفقًا للمتحدث باسم أفريكوم جون مانلي ، تم إغلاق قاعدتين ، تاركًا الولايات المتحدة مع أرخبيل من 15 "موقعًا ثابتًا" و 12 "موقع طوارئ" أقل ديمومة. ومع ذلك ، تشير الوثائق إلى أن أفريكوم تسعى بنشاط إلى تعزيز وجودها وهي مهيأة للتوسع في المستقبل.

ازداد التطرف العنيف وانعدام الأمن في القارة بشكل كبير خلال السنوات ذاتها التي كانت الولايات المتحدة تبني فيها شبكة قواعدها ، وتوفر مليارات الدولارات في شكل مساعدات أمنية للشركاء المحليين ، وتنفذ عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة التي تشمل غارات الكوماندوز ، والقتال من قبل القوات الخاصة الأمريكية. قوات عمليات في 13 دولة أفريقية على الأقل بين عامي 2013 و 2017 ، وعدد قياسي من الضربات الجوية الأمريكية في الصومال (ما يزيد قليلاً عن هجوم واحد في الأسبوع في 2019). يوجد الآن ما يقرب من 25 جماعة إسلامية متشددة نشطة تعمل في إفريقيا ، ارتفاعًا من خمس فقط في عام 2010 - قفزة بنسبة 400 في المائة - وفقا لمركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية بوزارة الدفاع. كما سجل النشاط الإسلامي المتشدد مستويات قياسية في عام 2019. تم الإبلاغ عن 3471 حدثًا عنيفًا مرتبطًا بهذه الجماعات العام الماضي ، بزيادة قدرها 1105 في المائة منذ عام 2009 . كما زادت الوفيات المبلغ عنها نتيجة نشاط الجماعات الإسلامية المتشددة الأفريقية بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام الماضي ، لتصل إلى ما يقدر بـ 10460 حالة وفاة. لقد أصبح الوضع قاتمًا لدرجة أن الأهداف العسكرية الأمريكية في غرب إفريقيا قد تم تقليصها مؤخرًا من استراتيجية تقويض قوة الجماعات الإرهابية ونفوذها إلى مجرد " احتواء ". يمثل الأرخبيل الحالي للبؤر الاستيطانية الأمريكية في إفريقيا انخفاضًا بمقدار سبعة مواقع من القواعد الـ 34 المفصلة في مجموعة من الوثائق الموجزة للمستشار العلمي لأفريكوم بيتر تيل والتي نشرتها The Intercept في عام 2018. تقدم وثائق التخطيط الجديدة لأفريكوم 2019 معلومات عن خمسة القواعد المقرر إغلاقها ، بما في ذلك موقع "دائم" طويل الأمد في غابورون ، بوتسوانا، وأربعة مواقع طوارئ ، أو CLs ، في فايا لارجو ، تشاد ؛ لاكيبيا ، كينيا ؛ بنينا ، ليبيا ؛ وغاو ، مالي. وفقًا للوثائق ، يعد إغلاق CLs جزءًا من محاولة "البحث عن الكفاءات من خلال توحيد ... الوظائف في عدد أقل من مواقع الوضع" ، في حين تم إرجاع إزالة Gabrone إلى "نقص وزارة الدفاع [وزارة الدفاع] الملكية أو التواجد الروتيني لوزارة الدفاع "وحقيقة أن" بوتسوانا لا تقر أو ترغب في أي وصول رسمي لوزارة الدفاع في المطار الدولي. " رفض مانلي الكشف عن القاعدتين الإضافيتين اللتين تم إسقاطهما من قائمة 2019. وقال لصحيفة The Intercept رداً على سؤال حول ما إذا كانت البؤر الاستيطانية الليبية هي الأخرى مغلقة ، "لا علاقة للتقلب في العدد بمصراتة وطرابلس". لكن تجدر الإشارة إلى أنه منذ إصدار وثيقة الوضع الأساسي لعام 2019 ، سحبت الولايات المتحدة قواتها من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. أعلنت أفريكوم في أبريل الماضي مع اندلاع الحرب الأهلية الليبية: " بسبب الاضطرابات المتزايدة في ليبيا ، انتقلت مجموعة من القوات الأمريكية التي تدعم القيادة الأمريكية في إفريقيا مؤقتًا من البلاد استجابة للظروف الأمنية على الأرض" . لم تعد تلك القوات أبدًا ، وفقًا لمانلي ، ويذكر تقرير المفتش العام الأخير أنه لن يتم إعادة انتشارها حتى يكون هناكوقف إطلاق النار في الحرب الأهلية الليبية . تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الوثائق تنص على أن الجيش الأمريكي في إفريقيا يستخدم مساحة في "مرافق الدولة المضيفة" في ثيس ، السنغال ، وسينغو ، أوغندا ، على الرغم من أن القواعد ليست مدرجة في خرائط أفريكوم. في حين أن "مواقع التدريب التعاوني" هذه لا تعتبر مواقع استيطانية رسميًا من قبل القيادة ، فإنها تثير التساؤل حول ما إذا كانت 29 قاعدة هي في الواقع إحصاء أكثر دقة. بغض النظر عن العدد الحقيقي للقواعد ، يبدو أن التغيير الأخير في بصمة أفريكوم في عام 2019 هو توطيد استراتيجي حيث تعزز القيادة وجودها في بعض أهم النقاط الساخنة في القارة. من بين 6000 أو أكثر من الأفراد الأمريكيين المنتشرين في إفريقيا ، يوجد حوالي 1200 ، وفقًا لمانلي ، في غرب إفريقيا ، مع وجود نسبة كبيرة في النيجر ، التي أصبحت المحور الأمريكي الرئيسي في هذا الجانب من القارة. حوليقال إن 500 من قوات العمليات الخاصة منتشرة على الجانب الآخر من القارة في الصومال ، موقع الحرب الأمريكية الأكثر كثافة وأطول حرب غير معلنة في إفريقيا.

بينما تحتل المراكز الأمريكية الخمسة في الصومال المرتبة الثانية بعد المراكز الستة في النيجر عندما يتعلق الأمر بالبصمة الأمريكية في القارة ، تسعى أفريكوم بنشاط لتوسيع وجودها في القرن الأفريقي. "الوضع و / أو السعة الإضافية مطلوبة في شرق إفريقيا لتوظيف موارد طيران محدودة بكفاءة أكبر لدعم الأنشطة الأمريكية في جنوب الصومال" ، وفقًا للملفات السرية سابقًا ، والتي تشير أيضًا إلى "إمكانية إنشاء موقع واحد أو أكثر [مواقع طوارئ" ] في الصومال لدعم تطوير قوات الأمن الوطني الصومالية ". تشير وثائق التخطيط لعام 2019 أيضًا إلى أنه تمت التوصية بترقية خمسة "مواقع طوارئ" إلى حالة "شبه دائمة": Baledogle و Kismayo و Mogadishu في الصومال و Arlit و Diffa في النيجر. ماذا تفعل القوات في هذه القواعد هناك؟ في ديفا ، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن المفتش العام ، تقوم وحدة صغيرة من القوات الخاصة الأمريكية بتقديم المشورة والمساعدة لكتيبة التدخل الخاصة رقم 51 في النيجر ، والتي تقوم بعمليات في منطقة بحيرة تشاد. انخرطت مفرزة أخرى من القوات الخاصة في أنشطة التدريب وتقديم المشورة والمساعدة مع قوة محلية لمكافحة الإرهاب في أرليت ، النيجر. إن وجود الكوماندوز الأمريكيين في ديفا وأرليت قد لفت الانتباه على نطاق واسع في أعقاب الكمين الذي نصبه مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في أكتوبر 2017 في تونجو تونجو ، النيجر ، والذي أسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين . حظيت القاعدة الأمريكية في بيدوغلي باهتمام سبتمبر الماضي عندما تعرضت لهجوم من قبل جماعة الشباب الصومالية الإرهابية . ماندا باي ، كينيا ، حيث قتلت حركة الشباب الجندي الأمريكي والطيارين الأمريكيين ، لا يزال موقعًا "دائمًا" آخر من قائمة أفريكوم لعام 2019. في أعقاب الهجوم الذي وقع الشهر الماضي ، تم تعزيز دفاعاتها وزادت قوة قواتها بشكل ملحوظ .

قال تاونسند من أفريكوم للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في 30 يناير 2020: "أعتقد أنه من البديهي أننا لم نكن مستعدين هناك في ماندا باي كما كنا بحاجة لذلك". "تمكنت الشباب من اختراق ذلك المطار. لا يعرف الكثير من الناس ، لكن القاعدة التي تعيش فيها قواتنا ليست مكان المطار. لكنهم تمكنوا من الوصول إلى ذلك المطار وقتل ثلاثة أمريكيين وتدمير ست طائرات هناك. ... هناك حوالي 120 من جنود المشاة على الأرض يقومون الآن بتأمين ذلك المكان ، وهم يعملون بجد منذ 6 يناير لوضع المستوى المناسب من الدفاعات. لذلك أنا واثق من أنه بحلول الوقت الذي ينتهون فيه ، سيتم الدفاع عن ماندا باي بشكل أكثر ملاءمة ". وزير الدفاع مارك إسبر يتحدث خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون في واشنطن في 27 يناير 2020. سيرسل الجيش ، لأول مرة ، جنودًا من أحد ألوية التدريب الجديدة التابعة له إلى إفريقيا لتوسيع استخدام القوات المتخصصة الجديدة. وحدات كما ينظر البنتاغون في التخفيضات المحتملة للقوات في القارة. جاء الهجوم في كينيا في وقت كان وزير الدفاع مارك إسبر يدرس بالفعل مقترحات لخفض كبير للقوات الأمريكية على الجانب الآخر من القارة ، في غرب إفريقيا ، بما في ذلك التخلي المحتمل عن قاعدة طائرات بدون طيار تم بناؤها مؤخرًا بقيمة 110 ملايين دولار في أغاديز. ، النيجر . ووفقًا لمانلي ، لا تزال عملية ما يسمى بمراجعة القائمة البيضاء للبنتاغون مستمرة ، ولم يطرأ أي تغيير على "وضع القوة" الأمريكية في إفريقيا حتى الآن. قال إسبر مؤخرًا: "لم أتخذ أي قرارات بعد بشأن غرب إفريقيا أو شرق إفريقيا " ، بينما دعا في الوقت نفسه الدول الأوروبية إلى "تكثيف الجهود في إفريقيا". أثار الحديث عن تقليص موقف الولايات المتحدة ووجودها في إفريقيا انتكاسة شرسة في الكونجرس. كتب السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام ، وكريس كونز ، د. ديل ، في خطاب بتاريخ 15 يناير إلى إسبر. جادل أعضاء مجلس الشيوخ بأن "أي انسحاب أو تخفيض من المرجح أن يؤدي إلى زيادة في الهجمات المتطرفة العنيفة في القارة وخارجها بالإضافة إلى زيادة التأثير الجيوسياسي للمنافسين مثل روسيا والصين". جيمس إنهوفي ، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ ، أعرب عن هذه المخاوف. وقال في أواخر الشهر الماضي: "اليوم ، تعمل أكثر من اثنتي عشرة جماعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة وداعش في جميع أنحاء إفريقيا". العديد من هذه الجماعات لديها طموح لمهاجمة الأمريكيين وشركائنا. بدون الضغط المستمر ، فإن التهديد الذي تشكله هذه الجماعات سوف ".

لكن في مواجهة تدهور الوضع الأمني وتقييمات البنتاغون القاتمة ، يشكك بعض الخبراء في هذا المنطق. قال ويليام هارتونج ، مدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية CIP: "إن النهج العسكري المفرط الحالي في مكافحة الإرهاب في إفريقيا لا يعمل". "مع زيادة البصمة العسكرية الأمريكية والأنشطة العسكرية ، نما العنف الإرهابي وانتشرت الجماعات الإرهابية."

في السنوات الأخيرة ، نفذ الجيش الأمريكي ما لا يقل عن 36 عملية ونشاطًا محددًا في إفريقيا ، بما في ذلك ثمانية برامج على الأقل "127 صدى" ، والتي تم تسميتها لسلطة الميزانية التي تسمح لقوات العمليات الخاصة الأمريكية باستخدام الدولة المضيفة الوحدات العسكرية كوكلاء في المهمات التي تستهدف المنظمات المتطرفة العنيفة أو المنظمات المتطرفة العنيفة. تديرها قيادة العمليات الخاصة المشتركة ، وهي المنظمة السرية التي تتحكم في فريق SEAL 6 التابع للبحرية وقوة دلتا التابعة للجيش ، أو بواسطة قوات العمليات الخاصة في مسرح العمليات ، هذه الوحدات المكونة من 80 إلى 120 شخصًا ، والتي تعمل بمساعدة الكوماندوز الأمريكية ، تشارك بشكل أساسي في عمليات مكافحة الإرهاب ، لا سيما تلك التي تستهدف أهدافًا عالية القيمة. تشير وثيقة تخطيط أفريكوم لعام 2019 إلى أن القوات الأمريكية "ستستمر في القيام بأنشطة تركز على مكافحة التطرف العنيف" من 16 قاعدة منفصلة. حتى مع استبعاد قاعدتي مكافحة التطرف العنيف في ليبيا اللتين يبدو أنهما قد أغلقتا منذ أن وضعت أفريكوم الخريطة ، فإن هذا يترك واحدة في كل من كينيا ومالي وتونس ، بالإضافة إلى خمسة في الصومال ، وأربعة في النيجر ، واثنان في الكاميرون في جاروا ومروة. الموقع في غروة هو قاعدة لطائرات بدون طيار تم تصويرها من قبل The Intercept في عام 2016. في عام 2017 ، كشفت Intercept أنه بينما قام الجيش الأمريكي بتحصين قاعدته في Maroua ، المعروفة باسم Camp Salak ، كانت البؤرة الاستيطانية أيضًا مسرحًا للسجن غير القانوني ، التعذيب وحتى القتل . في مواجهة الانسحاب المحتمل للقوات ، كانت أفريكوم تؤكد أن قواعدها والمهام التي تنطلق منها جزء لا يتجزأ من مصالح الولايات المتحدة. قال تاونسند للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أواخر الشهر الماضي: "إن الوصول الاستراتيجي إلى إفريقيا ومجالها الجوي والمياه المحيطة بها أمر حيوي للأمن القومي للولايات المتحدة". لقد جادل هو وآخرون بشأن ما زعموا أنه من المفترض أن تكون أفريكوم ضجة كبيرة مقابل المال. قال مانلي لصحيفة The Intercept: "ما تنجزه القيادة الأمريكية في إفريقيا بعدد قليل نسبيًا من الناس وقليل من الدولارات ، في قارة تبلغ ثلاثة أضعاف حجم الولايات المتحدة القارية ، هو صفقة لدافعي الضرائب الأمريكيين".