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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينها متعلقات لواء شرطة.. تجديد حبس "سيطرة" المتهم بسرقة السيارات من شوارع بنها

محاكمة متهم
محاكمة متهم

أمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها في القليوبية، بتجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين من السيارات بمدينة بنها من بينهم سيارة لواء سابق استولى منها على لاب توب أثناء توقفه في الشارع.


كانت إدارة البحث الجنائي بالقليوبية بالتنسيق مع وحدة مباحث قسم ثان بنها، تمكنت من ضبط رضا.ر.ز 31 سنة مقيم بالمنوفية وشهرته سيطرة مسجل خطر سرقات والمتهم بسرقة متعلقات لواء شرطة سابق من سيارته في مدينة بنها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات تم تجديدها اليوم.


وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية بلاغا بسرقة سيارة اللواء حسن الطحلاوي بالمعاش بأحد الشوارع الخلفية بمستشفيات بنها الجامعية والاستيلاء على اللاب توب الخاص به، والمحرر بها المحضر رقم 1747 لسنة 2021.


وشكل اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية فريق بحث على أعلى مستوى بإشراف العميد خالد المحمدي رئيس المباحث قاده العميد وائل رشاد مفتش مباحث فرقة بنها والرائد أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان بنها والنقيب أيمن سالم معاون مباحث القسم والذي تمكن من ضبط المتهم.


وتبين أنه متهم في 9 محاضر سرقة ومخدرات سابقة بمركز الباجور بالمنوفية وقسم أول بنها كما اعترف بارتكاب أكثر من واقعة سرقة جديدة بمدينة بنها آخرها واقعة سرقة محتويات سيارة لواء شرطة سابق وبمواجهته أرشد عن اللاب توب المسروق وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اخبار محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية مسجل خطر سرقة السيارات مدينة بنها القليوبية

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