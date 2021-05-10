بيطري قنا يحرر 9 محاضر ذبح خارج السلخانة قبل العيد

شنت مديرية الطب البيطري بقنا، حملات تفتيش مكثفة على محال الجزارة، لضبط حالات الذبح التي تقع خارج المجازر الحكومية، كذلك مكافحة الغش التجاري في تلك اللحوم، وذلك وفي إطار الاستعدادات لقرب حلول عيد الفطر المبارك .

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 9 محاضر للمخالفين للذبح خارج المجازر الحكومية وعرض و بيع دواجن ومصنعات ودهون مجهولة المصدر بإجمالي وزن ١٥٥ كيلو جرام وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة.



وأشار الداودي، إلى أن الحملات البيطرية متواصلة يوميا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية التموين لمكافحة الغش التجاري و ضبط الأسعار والتأكد من جودة اللحوم المعروضة بالأسواق حرصا على صحة المواطنين، وتحقيق سلامة الأمن الغذائي بكافة منافذ أسواق المحافظة.

أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري بقنا، أن الحملات تستهدف الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، موضحاً أن الحملات الرقابية مستمرة لضبط أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين.

و أشار يوسف، إلى أن مديرية الطب البيطري تعد تقريراً يومياً حول الحملات التفتيشية التى تشنها على أسواق اللحوم والدواجن، والمطاعم والمستشفيات.

تحرير ٩ محاضر ذبح لحوم خارج السلخانة

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