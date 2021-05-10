لمواجهة أي مشاكل في عيد الفطر.. مياه البحيرة ترفع الاستعداد للدرجة القصوى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن رفع الاستعداد للدرجة القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، خلال أيام عيد الفطر المبارك.



ووجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتشكيل غرفة طوارئ استعدادًا لاجازة عيد الفطر، ومتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.



وأكد المهندس محمد سعيد نشأت على انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة العيد، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود اى شكاوى موضحًا أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن 125.



وناشد نشأت، المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة.