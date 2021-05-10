توقعات الجماهير لنتيحة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

يلتقى اليوم فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء النادى الأهلى غريمه التقليدي نادي الزمالك على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت توقعات الجماهير بين مباره الاهلى و الزمالك كالاتى:

توقع سيد جمال أن المباراة ستكون قوية جدا وستنتهى بالتعادل لأن مستوى الاهلى تذبذب فى الفترة الاخيرة لكنه انقذ نفسه فى أخر مباراة بفضل اللعب الفردى وليس الجماعى.

وأكد خالد عادل أنه يتوقع فوز الاهلى بهدفين مقابل هدف للزمالك لأن الزمالك كل لاعب يريد اثبات قدراته ونفسه ولا ينظر لباقى الفريق ما يسبب الخسارة.

أوضح كمال رجب أنه يتوقع فوز الزمالك بهدف مقابل لا شئ لأن الفريق يضم لاعبين مميزين

وتابع هانى أنه يتوقع فوز الاهلى ثلاثة أهداف مقابل هدف للزمالك وأن أداء الاهلى كان فى أضعف حالاته الفترة الاخيرة و لكن مباراه القمة تختلف و تجله يخرج افضل ما عنده وأن الزمالك تالق بشكل كبير فى المبارات الماضيه و لكن مازال يفضل اللعب الفردى.