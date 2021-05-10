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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبر البث المباشر .. مجدي عاشور يناقش حقوق الأيتام.. ويشيد بجهود التضامن الاجتماعي

مجدى عاشور
مجدى عاشور

ناقش الدكتور مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية  فى آخر حلقاته عبر  البث المباشر علي الصفحة  الرسمية لوزارة التضامن  الاجتماعي  علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " خلال شهر رمضان المبارك، موضوع "حقوق الأيتام".

قال عاشور إنه يجب حسن معاملة اليتيم، موضحا أن معاملة اليتيم من أركان الدين، وأن القرآن الكريم أوضح  كيفية معاملة اليتيم وأن نعامله بإحسان ونقدم له العون و نحرص على مصلحته، كما نحرص على مصلحة أبنائنا.

 

وأضاف أن الرسول صلى الله  عليه  وسلم "وصف كافل اليتيم بأنه رفيقه في الجنة وقريب منه عندما أشار  بأصبعيه السبابة و الوسطى، مشيرًا إلى أن خير البيوت بيت يكرم فيه يتيما، وشر البيوت البيوت التى يهان فيها اليتيم.

 

أوضح  أيضا أن حقوق الأيتام  تعلمناها من رسول الله  صلى  الله  عليه  وسلم  و هى المعاملة بالإحسان  والحفاظ على كرامته الإنسانية وإعطاءه  المساعدات المادية و المعنوية، موضحا أن سوء معاملة اليتيم ليست من الدين، فالقرآن الكريم قدم حسن معاملة اليتيم عن الخشوع في الصلاة كما ورد في سورة الماعون عندما وصف الله المكذبين بالدين الذين يعاملون الأيتام معاملة سيئة و شدد على ان، حقوق الطفل اليتيم على المجتمع  كحقوق الطفل على أبويه من الاهتمام والرعاية ، مشددا علي أن حقوق الطفل اليتيم تزيد علي الطفل العادى لأن  الطفل العادي لديه أبوين.

 

وأشار  مجدى عاشور المستشار العلمى لمفتى الجمهورية  إلي أن معاملة اليتيم بقسوة تساوي عند الله ترك الصلاة بل هي أشد من ترك الصلاة لأنها قدمت عنها في القرآن الكريم ، كما أوضح ان" كفالة اليتيم "تعنى تولى امره فى كل شىء ..مثال : (تربيته ..ونشأته .. تعليمه.. حتى زواجه).

وأوضح  عاشور أن وزارة التضامن الاجتماعي ترعى الأيتام وحقوقهم في الحياة والتعليم والتأهيل وحتى تزويجهم واستقلالهم في بيوتهم.


كما أشار إلى جهود الدولة التى تهدف  إلى الحفاظ على حقوق اليتيم من قبل وزارة التضامن  الاجتماعي، وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الأمر  مثل الأزهر الشريف و دار الإفتاء  والكنيسة.

مجدى عاشور التضامن الاجتماعي اليتيم مصلحة أبناءنا شهر رمضان

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