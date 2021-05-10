بإطلالة ساحرة.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نوال الزغبي، متابعيها بـ صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام".

ظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة ساحرة بفستان أسود جذاب ما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي كليب أغنية "عقلي وقف" الذي حقق 5.5 مليون مشاهدة عبر قناة شركة روتانا الرسمية على يوتيوب، الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وسبق أن روَّجت نوال الزغبي للأغنية؛ بطرحها البوستر الرسمي لها عبر حسابها على "إنستجرام"، الذى أطلت فيه بفستان لامع، بعد أن طرحت البرومو الخاص بها، وذلك قبل طرح الكليب الكامل.