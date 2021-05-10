هاني مهنا: خشيت من زواج ابنتي من أحمد خالد صالح.. فيديو

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي، سؤالا إلى الفنان هاني مهنا، قائلة :" كنت خايف تزوج ابنتك لأحمد خالد صالح لأنك ترى أن زواج الفنانين فاشل هل ده حقيقي؟ ".



وقال هاني مهنا في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” المذاع على قناة " القاهرة والناس ": "زواج الفنانين به مخاطر كثيرة وأنا شفت في حياتي الزيجات التي جمعت فنانين كثر على مر السنوات وكان بها بعض المشاكل".

وأضاف هاني مهنا: "الفنان لما يتجوز فنانة لازم يكون فيه توازن بينهما في مقدار النجومية، وفي حال حدوث أي فارق كبير بينهما يحدث إنقسام داخل البيت ".

وتابع هاني مهنا: "بنتي هنادي وأحمد خالد صالح بيحبوا بعض جدا ولما قعدت معاهم وافقت على الزواج وسايبها لـ ربنا ".