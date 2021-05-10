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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية..«الإحصاء» تصدر تقديرات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول

الهيئة العامة للإحصاء
الهيئة العامة للإحصاء

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2021م، وبحسب التقديرات فقد حقَّق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية بالتعديلات الموسمية خلال الربع الأول من عام2021م نمواً إيجابياً بلغت نسبته 4,0 % مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020م.

 

وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية " واس" أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية  حقق خلال الربع الأول من عام 2021م نمواً إيجابياً بنسبة 3.3 % مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق 2020م.

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وأوضحت الهيئة أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي عبارة عن عملية تقدير للحسابات القومية ربع السنوية، يتمُّ إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، ويتم نشرها بعد 40 يومًا من نهاية الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بهذا الربع لا تزال غير مكتملة، وهي نفسها التقديرات التي يتمُّ إجراؤها في الحسابات القومية ربع السنوية.

 

 ولكنها تتبنَّى افتراضات مبسطة بشأن استقراء بعض المؤشرات الشهرية أو ربع السنوية، ويتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والنفقات والدخل والسعر والتجارة الخارجية، مبينةً أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي تتعلق بالاقتصاد الوطني بأكمله، ويتم تقديمها دون أية تفاصيل عن القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

مقارنات اقتصادية عالمية

وأشارت إلى أن التقديرات السريعة تُستخدم من قِبل صناع القرار والأكاديميين والباحثين الذين يرغبون في الحصول على رؤية مستقبلية طويلة الأجل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الاقتصادية، إضافةً إلى ذلك تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميًّا في إجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.

 

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، إلى جانب إجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

الهيئة العامة للاحصاء الناتج المحلي الاجمالي اخبار الخليج اقتصاد السعودية مال واعمال واستثمار

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