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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين أمين تعلن حصولها على لقاح فيروس كورونا

نسرين امين
نسرين امين

نشرت الفنانة نسرين امين تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن حصولها على لقاح فيروس كورونا المستجد. 

وقالت نسرين امين : "أنا اتطعمت الحمد لله". 

وكانت قالت الفنانة نسرين أمين، إنها لم تندم يومآ على أى شئ قامت بفعله .

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامى " أحمد سالم" فى برنامج "لحظات جريئة "المذاع على قناة "القاهرة و الناس"، أنها لا تشعر بالندم  تجاه الصورة التى  قامت بنشرها و هى  ترتدى المايوه بأحد الشواطئ على موقع التواصل الاجتماعي" الانستجرام".

و أكدت نسرين آمين ، أنها لم تقم بنشر صورتها بالمايوه لكى تتصدر التريند و إذا كان هذا الهدف من الصورة كانت ستلتقط صورة أخرى وتنشرها .

وأوضحت أنها تعيش فى مجتمع يرتدى المايوه بشكل طبيعى فى الشواطئ ، مشيرة إلى أن تلك الصورة التقطتها مع مجموعة من أصدقائها ووصفتها بأنها صورة طبيعية ،معقبة: " ده مكنش عريان".

نوهت الفنانة نسرين آمين ، أنها لم تفعل ذلك مرة أخرى إذا شعر أحد بأن تلك الصورة جرحت حيائه.

لحظات جريئة مع نسرين امين 

قالت الفنانة نسرين أمين ، إن الفن فى مصر كله واسطة وشلل ، مضيفة أن الوساطة ممكن تفرض نجاح الممثل بالعافية لكن الجمهور لا يحبه .

وتابعت نسرين أمين، خلال لقائها فى برنامج "لحظات جريئة "الذى يقدمة الإعلامى أحمد سالم، أن اللجان الإلكترونية والحسابات المزيفة هى التى تساعد على نجاح الممثل بالوهم لكن ذلك لا ينجحه عند الجمهور، مشيرة إلى أن الجمهور مستحيل ينجح ممثل بالوساطة إلا إذا كان موهوب الفطرة.

نسرين أمين: لو عايزة أركب التريند كنت نزلت صورة تانى بالمايوه

10 % موهبة.. نسرين أمين: الفن فى مصر كله واسطة وشلل

وصرحت نسرين ، أن التمثيل فى مصر 90% علاقات و 10%  موهبة .

وقالت "أمين"،: إن البداية الحقيقة لمشوارها الفني فيلم احكي يا شهر زاد، معقبه: " كانت بداية مشرفة الحقيقة مع الأستاذ الراحل وحيد حامد".

وأضافت أنها تشعر بالغيرة الشديدة تجاه شريك حياتها، قائلة: "بغير أوي على الآخر، وغيرتي من غير عقل ولا تفكير"، مضيفة أن التفكير بالعقل في هذا الموضوع سيكون أفضل.

وأكدت: "أنا بغير جامد، وده غصب عني والله"، مشيره إلى أن الشعور بالغيرة ليس له علاقة بالثقة، قائلة: "أنا بشوف الغيرة دليل على الحب والاهتمام".

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