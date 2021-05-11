نائب بالشيوخ: الدراما المصرية سلاح فعال لمواجهة الإرهاب

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن التجارب الدرامية المجسدة لبطولات شهدائنا، التي نراها حاليا، أمر في غاية الأهمية في التوعية ضد الإرهاب ، منوها الى الدور الرائع الذي يقدموه الممثلين في هذه المسلسلات.

وأضاف البلشي في تصريحات خاصة له أن هذه الشخصيات التي نراها في المسلسلات نعجب بأدائها، هي شخصيات حقيقة في الأصل ، وليست من وحي خيال المؤلف، موجها التحية والتقدير إلى أبطال مصر البواسل من رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم من أجل هذا الوطن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هؤلاء هم الابطال الحقيقيون، وهم صمام الامان لبقاء المجتمع و الحفاظ علي أمنه و سلامته و تماسكه، موضحا أن إنتشار الأمن يساهم في بناء المجتمعات والحضارات .

وتحتل المسلسلات الوطنية الصدارة من بين جميع الأعمال الدرامية، وباتت من اهم الأعمال التي ينتظرها الجمهور، وذلك لأنها تنمي شعورهم وتعزز إيمانهم بوطنهم الغالي مصر.ومن أهم هذه الأعمال مسلسل الإختيار 2 والقاهرة كابول وهجمة مرتدة.