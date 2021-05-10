القمة 122.. الزمالك بالشورت الأزرق أمام الأهلي

القمة 122.. الزمالك بالشورت الأزرق أمام الأهلي
تقرر أن يرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القميص الأبيض والشورت الأزرق في مباراة اليوم أمام الأهلي فى القمة 122 المقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.
يأتي تغيير الزمالك للون الشورت للأزرق بدلا من الأبيض خاصة أنه الفريق الضيف في مباراة اليوم فى القمة 122 ، لا سيما وأن الأهلي سيرتدي القمص الأحمر والشورت الأبيض.
يحتل الزمالك قبل القمة 122 صدارة المسابقة برصيد 44 نقطة، في حين يحتل الأهلى المركز الثاني برصيد 40 نقطة.
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة، استعدادا لخوض مباراة القمة 122 أمام الأهلي، والمقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة، حرص خلالها على منح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.