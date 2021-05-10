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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القمة 122.. الزمالك بالشورت الأزرق أمام الأهلي

صدى البلد

تقرر أن يرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القميص الأبيض والشورت الأزرق في مباراة اليوم أمام الأهلي فى القمة 122 المقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.


يأتي تغيير الزمالك للون الشورت للأزرق بدلا من الأبيض خاصة أنه الفريق الضيف في مباراة اليوم فى القمة 122 ، لا سيما وأن الأهلي سيرتدي القمص الأحمر والشورت الأبيض.


يحتل الزمالك قبل القمة 122 صدارة المسابقة برصيد 44 نقطة، في حين يحتل الأهلى المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة، استعدادا لخوض مباراة القمة 122 أمام الأهلي، والمقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة، حرص خلالها على منح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء. 

القمة 122 الزمالك الأهلى استاد القاهرة الدولي الدوري الممتاز كارتيرون

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