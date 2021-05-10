القمة 122 .. لاعبو الزمالك يتفقدون أرضية استاد القاهرة
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تفقد أرضية ملعب استاد القاهرة فور الوصول استعدادا لخوض مباراة القمة 122 المرتقبة أمام الأهلي المقرر لها مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك لملعب المباراة استعدادا لمباراة القمة 122، حرص خلالها على منح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء.
وتقرر أن يرتدي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القميص الأبيض والشورت الأزرق في مباراة اليوم أمام الأهلي فى القمة 122المقرر لها في التاسعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي.
يأتي تغيير الزمالك للون الشورت للأزرق بدلا من الأبيض خاصة وأنه الفريق الضيف في مباراة اليوم، لا سيما وأن الأهلي سيرتدي القمص الأحمر والشورت الأبيض.
ويحتل الزمالك قبل القمة 122 صدارة المسابقة برصيد 44 نقطة، في حين يحتل الأهلى المركز الثاني برصيد 40 نقطة.
ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى استاد القاهرة، استعدادا لخوض مباراة القمة 122 أمام الأهلي، والمقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.