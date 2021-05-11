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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احدث التعديلات.. ترقيات قوية لـ مرسيدس AMG G63 |صور

احدث التعديلات ..
احدث التعديلات .. ترقيات قوية لـ مرسيدس AMG G63|صور

استطاعت السيارات المعدلة أن تخطف العديد من قلوب محبيها و متابعيها حول العالم، حيث ينبهر كثيرون بتلك القدرات الفنية القوية، والتي تختلف من مطور إلى اخر، و كشفت شركة هوفيل الرائدة في هذا المجال عن تعديل جديد للنسخة الرياضية متعددة الاستخدام مرسيدس AMG G63، لتظهر بعدة لمسات قوية داخلية وخارجية. 

 

المواصفات الفنية لـ مرسيدس AMG G63

تعتمد السيارة على اطلالة قياسية بنسبة طول بلغت 4.87 متر، و بعرض 1.98 متر، مع ارتفاع يقدر بـ 1.96 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.89 متر، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 2.265 لتر.

وتستمد السيارة قوتها من محرك ثماني الاسطوانات من طراز V8، بسعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 577 حصان، مع عزم دوران يبلغ 850 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكي من 9 سرعات.

 

وبهذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 4.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل لـ 220، قابلة للزيادة مع القدرات عالية التجهيز لتصل إلى 240 كم/ساعة.

 

التعديلات الجديدة للسيارة مرسيدس AMG G63 من قبل هوفيل

وترتكز السيارة مرسيدس AMG G63 على عجلات رياضية بلغ قياسها 24 بوصة، مدعومة بجنوط معدنية تتخذ شكل النجمة متعددة الاضلاع، و جاء باللون الرمادي اللامع، مع مرايات جانبية بلون مختلف عن الهيكل الخارجي، والذي ضم لمسات فنية من الياف الكربون، إلى جانب تطعيمات جمالية تزين السيارة.

وظهرت السيارة من الداخل بمقصورة رياضية أنيقة، تعتمد على اللون البرتقالي، من جلد الكنتارا أو لمسات نابا، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة من الصانع الاصلي، مع باقة التعزيزات الخاصة بوسائل القيادة و التحكم و الرفاهية.

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