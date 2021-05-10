الشركة القابضة تستجيب لشكوى أهالي عين شمس بسبب انقطاع المياه

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردًا على الشكوى المنشورة على موقع "صدى البلد"، بعنوان "أهالى شارع أحمد جابر بعين شمس يستغيثون من انقطاع المياه".

وأفاد المركز في بيان جاء فيه، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، ذكرت أن المياه حاليًا تتدفق بحالة جيدة، وتم التواصل مع الشاكي الذي أفاد بعودة المياه.

من جانبه، قال مدير الفرع إن المياه تصل إلى المنطقة بحالة جيدة، وتم التواصل مع الشاكي، وأفاد بعودة المياه بحالة جيدة وتوجه بالشكر.

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