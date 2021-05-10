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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الشركة القابضة تستجيب لشكوى أهالي عين شمس بسبب انقطاع المياه

صدى البلد

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ردًا على الشكوى المنشورة على موقع "صدى البلد"، بعنوان "أهالى شارع أحمد جابر بعين شمس يستغيثون من انقطاع المياه".

 

وأفاد المركز في بيان جاء فيه، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة، ذكرت أن المياه حاليًا تتدفق بحالة جيدة، وتم التواصل مع الشاكي الذي أفاد بعودة المياه.

 

من جانبه، قال مدير الفرع إن المياه تصل إلى المنطقة بحالة جيدة، وتم التواصل مع الشاكي، وأفاد بعودة المياه بحالة جيدة وتوجه بالشكر.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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