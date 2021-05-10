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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الأهلي والزمالك يصلون إلى استاد القاهرة

صدى البلد

وصل منذ قليل كل من فريقي الأهلي والزمالك استعدادا للمباراة التى ستجمع بينهما ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وظهر على لاعبي الفريقين التركيز قبل المواجهة المنتظرة بينهما والتى ستنطلق فى تمام التاسعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف مساءً بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

 

 يذكر أن الأهلي فى المركز الثانى برصيد 40 نقطة بينما الزمالك فى المركز الأول برصيد 44 نقطة.

 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد فاز على الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف سجل للأهلي كل من بدر بانون ومحمد مجدي أفشة.

 

وفاز الزمالك على سموحة ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري المصري بهدفين مقابل هدف سجلهم كل من أشرف بن شرقي وطارق حامد.

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