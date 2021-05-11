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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انتهائه بيومين.. البحوث الفلكية : سنصوم شهر رمضان مرتين عام 2030

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

يشهد العالم الإسلامي خلال عام 2030م ظاهرة فلكية تحدث لأول مرة ، حيث أنها متعلقة بموعد شهر رمضان المبارك والذي سيشهد أمرا مختلفاً خلال هذا العام .

 

أوضح الدكتور محمد غريب ، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إننا سنصوم شهر رمضان مرتين خلال هذا العام .


وأضاف ، إن هذا الأمر سيحدث نتيجة لوجود فرق 11 يوماً بين السنة الميلادية والسنة الهجرية ، وبالتالي تتراكم هذه الأيام ، كما أن السنة الهجرية أقل من الميلادية ب 11 يوماً ، حيث إن شهر رمضان يتكرر فقط في السنة الميلادية وليست الهجرية .


وأشار "غريب" إلى أن عام 2030 م ، سيأتي أول رمضان فيه  يوم 5 يناير ، ثم يأتي مرة أخرى نفس العام ، يوم 25 من شهر ديسمبر ، وبذلك يأتي رمضان خلال هذا العام مرة في أوله ومرة في آخره .


جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم بالإجابة على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال ، واستقبالهم بمقر المعهد لمشاهدة هذه الظواهر وتعريفهم بها .

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