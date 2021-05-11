قبل انتهائه بيومين.. البحوث الفلكية : سنصوم شهر رمضان مرتين عام 2030

يشهد العالم الإسلامي خلال عام 2030م ظاهرة فلكية تحدث لأول مرة ، حيث أنها متعلقة بموعد شهر رمضان المبارك والذي سيشهد أمرا مختلفاً خلال هذا العام .

أوضح الدكتور محمد غريب ، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إننا سنصوم شهر رمضان مرتين خلال هذا العام .



وأضاف ، إن هذا الأمر سيحدث نتيجة لوجود فرق 11 يوماً بين السنة الميلادية والسنة الهجرية ، وبالتالي تتراكم هذه الأيام ، كما أن السنة الهجرية أقل من الميلادية ب 11 يوماً ، حيث إن شهر رمضان يتكرر فقط في السنة الميلادية وليست الهجرية .



وأشار "غريب" إلى أن عام 2030 م ، سيأتي أول رمضان فيه يوم 5 يناير ، ثم يأتي مرة أخرى نفس العام ، يوم 25 من شهر ديسمبر ، وبذلك يأتي رمضان خلال هذا العام مرة في أوله ومرة في آخره .



جدير بالذكر ، إن المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم بالإجابة على جميع التساؤلات الواردة إليه من هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال ، واستقبالهم بمقر المعهد لمشاهدة هذه الظواهر وتعريفهم بها .