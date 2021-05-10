محيي إسماعيل يوجه رسالة إلى محمد رمضان ومحمد عادل إمام

أنا مش مثالي..

قال الفنان محيي الدين إسماعيل ، إنني لست إنسانا مثاليا ولدي العديد من أوجه النقص وأعيش الحياة بأكثر من "وش"، قائلا " بلبس وشوش مليئة بالقوة والعدالة للحصول على حقوقي والحياة مليئة بالأوجه المختلفة".

وأضاف محيي إسماعيل في برنامج "العرافة" المذاع علي قناه "المحور": إنني أحب الفنان محمد رمضان، و بحب الفنان محمد عادل إمام لانهم قاموا بأعمال ناجحة .

وتابع محيي الدين قائلًا :"أخاف من نفسي، وأنا الشيطان، مؤكدا الشيطان الحقيقي لم ينتصر عليا أبدًا".