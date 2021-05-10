برلماني: حل أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018-2019 يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن حل أزمة تكليف الصيادلة الخريجين دفعتي 2018 و2019، هو واجب أصيل من قبل وزارة الصحة لتحقيق مبدأ المساواه وتكافؤ الفرص، وايضًا أعمالًا لما كفله لهم الدستور والقانون رقم 29 لسنة 1974 بشكل واضح وصريح.

وأشاد النائب عبدالرحيم كمال، بقرار وزارة الصحة في تلك الازمة باستكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار المؤسسة التشريعية بشأنه خلال إسبوعين.

وأضاف «كمال»، أن الأزمة التي صنعتها وزارة الصحة بعد تجاهلها العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة، أثرت بالسلب على الكثير من الأسر المصرية بعد تخرج أبنائهم ليصبحوا بلا تكليف ولا عمل في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة المصرية لكل ابناءها من جنودها في الجيش الأبيض لمواجهة أزمة تداعيات جائحة كورونا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن التكليف هو حق لكل خريج من خريجي كليات الصيدلة وليس منحة من وزارة الصحة، منوها إلى أن الوزارة اتخذت قرارها بتخفيض التكليف بنسبة 50% بشكل مفاجيء ودون معايير واضحة أو قواعد ثابته وبشكل غامض يشير إلى عدم الشفافية.