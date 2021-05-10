هاي الرجولة الفلسطينية يا عرب .. تغريدات مستفزة للمتحدث باسم نتنياهو

اقتحام المسجد الاقصى

لقطات مرعبة يتداولها العالم من قلب المسجد الأقصى بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والاشتباكات مع الفلسطينيين خلال اليومين الماضيين، التي نتج عنها أكثر من 300 مصاب في تلك الاشتباكات، وسريعا ما انتشرت صور ولقطات حية من قلب الأحداث بالقدس، اشعلت قلوب العرب حرقة على ما تفعله قوات الاحتلال في المسجد الأقصى.

أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، كان له دور آخر في الأحداث الواقعة، وسخر حسابه على تويتر لاستفزاز العرب بتغريدات مستفزة خاصة بعد أن قامت حركة حماس بإطلاق صواريخها نحو مدينة القدس المحتلة ردا على جرائم الاحتلال في القدس خلال الأيام الأخيرة، كما يفعل دوماً الإسرائيليين على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيستفزون العرب بشكل واضح ومقصود .

تغريدات مستفزة

أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو ، استمر في استفزاز العرب على تويتر، وكتب العديد من تعليقاته على الأحداث الجارية ، منها :" كعادتها حماس أطلقت صواريخ على إسرائيل بما في ذلك على أورشليم #القدس و #المسجد_الأقصى من داخل أحياء سكنية مكتظة في قطاع غزة وبذلك ارتكبت جريمتي حرب بآن واحد: استهداف المدنيين والاختباء بين المدنيين".

كما كتب :" حماس استهدفت بسبعة صواريخ المقدسات الإسلامية في أورشليم #القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين فأين قدسية القدس بالنسبة لكم أيها المنافقون الإرهابيون؟ دنستم القدس وعرضتم الأقصى لخطر وأثناء رمضان".

ونشر صور كتب عليها: “بلطجية فلسطينيون رشقوا قبل قليل مركبة إسرائيلية بالحجارة بغية قتل ركابها وأصابوا رضيعة إسرائيلية تبلغ 7 أشهر فقط في رأسها.. هاي الرجولة الفلسطينية يا عرب”.

صواريخ حماس

و أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسماع دوي 3 انفجارات في مدينة القدس، حيث أطلقت المقاومة الفلسطينية الصواريخ ردا على التصعيد الإسرائيلي الأخير.

وأطلقت كتائب القسام عشرات الصواريخ نحو مدينة القدس المحتلة ردا على جرائم الاحتلال في القدس خلال الأيام الأخيرة.

وسمع دوي صافرات الإنذار في القدس، عقب عدة انفجارات ضربت المدينة.

وقالت كتائب القسام في بيان "نوجه الآن ضربة صاروخية للعدو في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد الأقصى، وهذه رسالة على العدو أن يفهمها جيداً، وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا".