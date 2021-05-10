هاني مهنا: سميرة سعيد كانت رافضة الإنجاب مني وحاولنا ومحصلش حمل

وجهت المخرجة إيناس الدغيدي حديثها إلى الفنان هاني مهنا، قائلة:" استكترت على سميرة سعيد إنها تكون أم على الرغم من إنجابك للأبناء من زيجات أخرى ".



وقال هاني مهنا في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة "المذاع على قناة " القاهرة والناس "، :" سميرة سعيد مكانتش عايزة إنجاب أبناء ووالدتها وشقيقتها قالوا لها لازم تجيبي ولاد ".

وتابع هاني مهنا:" حاولنا انجاب ابناء واطفال انابيب لكن مفيش فايدة وسافرنا باريس لإجراء محاولة ولكن لم يحدث انجاب لأبناء بيننا ".

واكمل هاني مهنا:" بعد الانفصال انا تزوجت من اخرى وانجب ابنتي هنادي، وسميرة سعيد تزوجت وخلفت ابنها".

