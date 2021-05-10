أزمة على بوابات ملعب مباراة الأهلي والزمالك بسبب ثنائي الأبيض

أفاد شهود عيان من أمام ملعب استاد القاهرة، الذي يحتضن قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، وجود أزمة قبل انطلاق اللقاء، المقرر إقامته 9:30 مساء.

وقال الشهود إن، ملعب استاد القاهرة شهد أزمة عقب وصول حافلة الزمالك، ورفض أمن الأهلي المسؤول عن تأمين اللقاء كون المارد الأحمر هو صاحب المباراة، دخول محمد عبد السلام مدافع الأبيض، وحمدي علاء لاعب الفريق الشاب، إلى الاستاد، بسبب عدم حملهم تصاريح الدخول.

وشهد الأمر تدخل الجهاز الإداري للزمالك لحل الأمر ودخول الثنائي.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 44 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة.