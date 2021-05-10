يا عناية الله المشددة .. تريزيجيه يدعم فلسطين ضد الانتهاكات الإسرائيلية في حي الشيخ جراح .. شاهد

قام المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق أستون فيلا الإنجليزي بدعم الشعب الفلسطيني، أمام ما يتعرض له من انتهاكات من الاحتلال الصهيوني.

ونشر تريزيجيه تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” مرفقًا بها صورة للمسجد الأقصى، كتب فيها:"يا عناية الله المشددة التفي حول فلسطين ،اللهم فلسطين ومن بها."

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة حالة من التوتر وتصاعد العنف، لا سيما بالقدس الشرقية ومن حولها، وتواصل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون تكثيف هجماتهم ضد المدنيين الفلسطينيين ومحاولاتهم في تجريد العائلات الفلسطينية من منازلها وتطهير القدس عرقيا من الفلسطينيين.

وكان المحترفون المصريون محمد النني وعمرو وردة وأحمد حسن كوكا قد أظهروا تعاطفهم مع القضية الفلسطينية أمام الانتهاكات الصهيونية.