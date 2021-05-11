عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فان فخم جديد .. مرسيدس تكشف النقاب عن EQT الاختبارية| صور

فان فخم جديد .. مرسيدس
فان فخم جديد .. مرسيدس تكشف النقاب عن EQT الاختبارية| صور

تواصل كبرى شركات تصنيع السيارات تألقها داخل الأسواق العالمية، مستخدمة أحدث التقنيات في هذا المجال، إلى جانب اطلالة التصميم الخارجي، و التي تتنوع بين فئة السوبر كار، و السيارات الرياضية و الخارقة، و أيضاً فئة الـ"فان" متعددة المقاعد، حيث اعتمد شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، على فلسفة جديدة تحمل مفهوم المقاعد المتعددة، و لكنها بقدرات كهربائية تجعلها تنافس بقوة وسط هذه الفئة.

تتمكن المقصورة الداخلية للسيارة من حمل 7 اشخاص، بينما  قدرت الابعاد الخارجية لـ EQT بنسبة طول بلغت 4945 مم، و بعرض 1863 مم، و 1826 مم للارتفاع.

و على الرغم من عدم اكتمال المعلومات حول القدرات الفنية المستخدمة لـ EQT، الا ان التوقعات تشير بامتلاك السيارة لمحرك بقوة 101 حصان، مع 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، تعمل عبر بطارية سعة 45 وات، تمكنها من قطع مسافات تصل إلى 265 كم.

تحتوي مرسيدس EQT من الداخل على العديد من الزخارف و التطعيمات، و التي ظهرت داخل قمرة القيادة، حيث تتوسط المقصورة الداخلية شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، مع مقود حركة مالتي فانكشن متعدد المهام مع لوحة عدادات ديجتال، بالإضافة إلى نظام المعلومات MBUX.

و ترتكز مرسيدس EQT على عجلات مدعومة بجنوط معدنية من 5 اضلاع، بلغ قياسها 21 بوصة، إلى جانب مقدمة السيارة و التي تعتمد على شريط LED مع مصابيح أكثر نحافة، و شبكة أمامية مضيئة. 

مرسيدس تكشف النقاب EQT الاختبارية شركات السيارات الأسواق العالمية

ترشيحاتنا

الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع البرازيلي تاليسكا

أول تعليق من أمين عمر حكم القمة بعد انتهاء المباراة

دعاء ختم القرآن من صلاة التهجد في الحرم المكي

ضياء السيد: الأهلي يعاني من مشاكل كثيرة قبل مواجهة صن داونز

محمد صلاح : موسيماني وكارتيرون لا يصلحان لتدريب الأهلي والزمالك

بيان عاجل من الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

فاكهة الصيف.. فيها سم قاتل أم الحكاية مضاربة تجار.. تحليل

شد حيلك.. لميس الحديدي توجه رسالة لـ وائل الإبراشي على الهواء.. فيديو

نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة وفاة سمير غانم

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلى والزمالك قبل إقامتها بساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

أول تعليق من اتحاد الكرة على أزمة شيكابالا .. وأداء حكم القمة

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فورد اكسبلورر تحصل على نسخة جديدة للتضاريس الوعرة .. صور

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ