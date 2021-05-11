فان فخم جديد .. مرسيدس تكشف النقاب عن EQT الاختبارية| صور

تواصل كبرى شركات تصنيع السيارات تألقها داخل الأسواق العالمية، مستخدمة أحدث التقنيات في هذا المجال، إلى جانب اطلالة التصميم الخارجي، و التي تتنوع بين فئة السوبر كار، و السيارات الرياضية و الخارقة، و أيضاً فئة الـ"فان" متعددة المقاعد، حيث اعتمد شركة مرسيدس عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، على فلسفة جديدة تحمل مفهوم المقاعد المتعددة، و لكنها بقدرات كهربائية تجعلها تنافس بقوة وسط هذه الفئة.

تتمكن المقصورة الداخلية للسيارة من حمل 7 اشخاص، بينما قدرت الابعاد الخارجية لـ EQT بنسبة طول بلغت 4945 مم، و بعرض 1863 مم، و 1826 مم للارتفاع.

و على الرغم من عدم اكتمال المعلومات حول القدرات الفنية المستخدمة لـ EQT، الا ان التوقعات تشير بامتلاك السيارة لمحرك بقوة 101 حصان، مع 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، تعمل عبر بطارية سعة 45 وات، تمكنها من قطع مسافات تصل إلى 265 كم.

تحتوي مرسيدس EQT من الداخل على العديد من الزخارف و التطعيمات، و التي ظهرت داخل قمرة القيادة، حيث تتوسط المقصورة الداخلية شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة الملاحة، مع مقود حركة مالتي فانكشن متعدد المهام مع لوحة عدادات ديجتال، بالإضافة إلى نظام المعلومات MBUX.

و ترتكز مرسيدس EQT على عجلات مدعومة بجنوط معدنية من 5 اضلاع، بلغ قياسها 21 بوصة، إلى جانب مقدمة السيارة و التي تعتمد على شريط LED مع مصابيح أكثر نحافة، و شبكة أمامية مضيئة.