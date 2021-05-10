سماح أنور: الخيانة مش تهمة .. الراجل عنده احتياجات ولازم يلبيها.. فيديو

الخيانة

قالت الفنانة سماح أنور، إن الخيانة لفظ لا ينطبق على العلاقة بين راجل وست والخيانة ليست تهمة ، لافتة أن المرأة لا يجب أن تعامل الرجل على أنه مثلها.

تابعت سماح أنور ، خلال لقائها في برنامج "لحظات جريئة" مع الإعلامي أحمد سالم، أن الرجل لديه احتياجات فسيولوجية جسمانية تجعله دائما في حاجة لإقامة العلاقات فى يومه ، معقبة أن المرأة لا تستطيع أن تجعل الرجل يمسك يدها إلا لو كانت تحبه فقط.

أشارت سماح أنور، إلى أن الرجل بطبيعته لا ينظر إلى إقامة العلاقة مع امرأة على أنها خيانة، موجهة نصيحة للسيدات بأن لا تلتفت إلى تصرفات زوجها وإلا ستدمر بيتها .

وأضافت سماح أنور، إنها لم تخَف من الموت معقبة "ده حبيبى ، لافتة أنها منذ صغر سنها لديها الفضول لمعرفة ما هو قادم وما بعد الحياة التي نعيشها.