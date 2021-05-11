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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي يوجه بدعم كافة أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي .. ويعرب عن تقديره لما قدمه القطاع المصرفي من دعم لمسيرة التنمية

اجتماع الرئيس اليوم
اجتماع الرئيس اليوم

خلال الاجتماع:

  • محافظ البنك المركزي يعرض  تطورات أداء القطاع المصرفي والمؤشرات البنكية
  • السيسي يستعرض الأصول والأراضي التابعة للبنوك الحكومية وتحقيق أفضل العوائد منها
  • السيسي يوجّه بتذليل العقبات أمام أصول الأراضي التابعة للبنوك الحكومية
     

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، والدكتور شريف حازم وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن  الاجتماع تناول "استعراض نشاط القطاع المصرفي للدولة". وتم عرض تفاصيل الأصول من الأراضي التابعة للبنوك الحكومية المصرية والمنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، مع استعراض جهود تطوير تلك الأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

ووجه الرئيس بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحيط بتلك الأصول، مع البدء في إعداد دراسات تسويقية عمرانية في هذا الصدد بما يتيح الاستغلال الاستثماري الأمثل لها ولتكون بمثابة قيمة مضافة لانشطة المؤسسات البنكية الحكومية.


كما تم استعراض جهود البنك المركزي لتعزيز استراتيجية الأمن السيبراني بالقطاع المالي، الذي يعد من أكبر التحديات الراهنة في ضوء التوجه نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وكذا تنامي استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية.

ووجه الرئيس بدعم أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي، من خلال تزويدها ببنية تحتية مؤمنة، وكذلك كوادر بشرية مؤهلة، لتعزيز جاهزية تلك المنظومة التأمينية بالجهاز المصرفي.

كما عرض طارق عامر تطورات أداء القطاع المصرفي والمؤشرات البنكية، وكذا مستجدات الخدمات المالية المقدمة للمواطنين عبر البنوك، وتم التأكيد على مواصلة استقرار أداء القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا، وكذلك القدرة على تحمل الصدمات والمخاطر، نتيجة تمتع منظومة البنوك المصرية بأصول مرتفعة من رأس المال والسيولة.

كما شهد الاجتماع استعراض المبادرات الرئاسية التنموية المختلفة التي يدعمها البنك المركزي، خاصةً بتمويل مبادرات الشباب، والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرة تمويل القطاع الخاص وكذلك قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والزراعة والمقاولات، فضلاً عن المبادرات الأخرى الخاصة بدعم السياحة وتطوير للفنادق ومبادرات التمويل العقاري وإحلال المركبات.

وأعرب الرئيس في هذا الإطار عن تقديره للقطاع المصرفي في الدولة للدعم الذي قدمه لصالح مسيرة التنمية والمشروعات القومية في مصر خلال السنوات الماضية على مستوى العديد من القطاعات، ما أدى إلى تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة.

السيسي محافظ البنك المركزى الأمن السيبراني محمد الإتربي رئاسة الجمهورية محافظات الجمهورية

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