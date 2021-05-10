محي إسماعيل الدين يكشف عن راية في الفنان أمير كرارة ويوضح أجمل أدواره ..فيديو

قال الفنان محيي الدين إسماعيل، إن أفضل دور قام بتقديمه الفنان أمير كرارة هو تقمصه إلى شخصية الشهيد منسي في " مسلسل " الاختيار .

وأضاف محيي إسماعيل في برنامج "العرافة" المذاع علي قناه "المحور": أن أمير كراره سيظل مشهور بشخصية منسي وهذا لأنه مثل شخصية أشخاص ضحوا بأرواحهم من اجل الوطن نحن لم نفعل شيئا.



وأوضح محيي أسماعيل، أن اعظم أشخاص في الكون هم من ماتوا من أجل أن نعيش نحن وهم أبناء " الجيش " ولذألك نحن لن نستطيع نسيان جميع الشهداء وليس منسي فقط .

وتابع قائلًا :"أخاف من نفسي، وأنا الشيطان، مؤكدا الشيطان الحقيقي لم ينتصر عليا أبدًا" مؤكدا إنني أحب الفنان محمد رمضان، و بحب الفنان محمد عادل إمام.