سالي صلاح تسرد «الحكاية في كلمتين» بمعرض القاهرة للكتاب

أصدرت الإعلامية والكاتبة سالي صلاح، كتابا جديدا بعنوان «الحكاية في كلمتين»، لتشارك به في الدورة 52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انعقاده في يونيو المقبل .

وتسرد سالي صلاح في كتابها «الحكاية في كلمتين»، مقتطفات نثرية من الحياة اليومية داخل البيوت، وتناقش تفاصيلها لتصل إلى أسباب المشكلات الحياتية المختلفة وتطرح حلولا متعددة لها.

وصرحت سالي صلاح أن فكرة الكتاب استوحتها من أحد البرامج التي قدمتها في إحدى القنوات الفضائية، والذي دفعها لتوثيق ما توصلت إليه من حلول للعديد من الأزمات الحياتية، لتعم الفائدة وتساعد القارئ على تخطي أي أزمات أو عقبات يمكن أن تعوق سير حياته اليومية .

جدير بالذكر أن الإعلامية والكاتبة سالي صلاح درست الحقوق وعملت في مجال المحاماة، ثم انتقلت للعمل كمذيعة في العديد من القنوات الفضائية، ولها العديد من المقالات والإسهامات الصحفية في عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية .