النشرة الاقتصادية: الحكومة تسعي لتخفيض الدين العام لـ 89.5%.. والدولار يتراجع في البنوك

نشر موقع “صدي البلد” الاخباري، أبرز الفعاليات والاحداث الاقتصادية علي مدار اليوم الاثنين، وهي كالأتي:

الحكومة تستهدف تخفيض الدين العام لـ89.5% العام المالي المقبل

تستهدف الحكومة خلال العام المالي القادم، تقليص فاتورة الدين العام المحلي نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 89.5%، معتبرة أن ذلك الإجراء يتطلب تحقيق فائضا أوليا بنسبة 1.5% من ذات الناتج، بالاضافة إلي استهداف تحقيق معدل نمو قدره 5.4% مع نهاية العام المالي المقبل بالاضافة لتخفيض عجز الموازنة العامة إلي 6.7% من الناتح المحلي الاجمالي.

ضمت 5 مصرية.. «فوربس» تعلن أقوى 100 شركة عائلية عربية للعام الجاري

أعلنت مجلة فوربس الاقتصادية بالشرق الأوسط أقوى 100 شركة عائلية عربية في 2021، والتي ضمت خمس شركات مصرية، والتي تؤثر في عجلة الاقتصاد، بشكل يفوق نظيراتها من الشركات غير العائلية.

مياه البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث وجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة في بيان له اليوم، بتشكيل غرفة طوارئ استعدادًا لأجازة عيد الفطر، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

البنك المركزي:619.4 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي فبراير الماضي

ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلي 619.4 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 617.424 مليار جنيه في يناير 2021 ومقارنة بـ611.203 مليار جنيه في ديسمبر السابق.

الدولار يتراجع في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك..تفاصيل

ارتفع مركز الجنيه المصري أمام الدولار في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بمعدل قرشا واحدا، بالتزامن مع قدوم عيد الفطر واجازة الجهاز المصرفي في مصر.



قبل موعد صرفها .. سداد 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز للبقالين وجمعيتي

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بصرف 238 مليون جنيه من فارق نقاط الخبز لصالح بقالي التموين ومنافذ جمعيتي قبل موعد صرفها ب 10 ايام.