دنيا عبد العزيز: أرتدي ملابس قصيرة بحدود والانسحاب أكبر عقاب للراجل الخاين .. فيديو

دنيا عبدالعزيز

قالت الفنانة دنيا عبدالعزيز، أنها لا تقبل الخيانة، والإنسحاب هو سلاحها الوحيد تجاه الخيانة ، مشيرة إلى إن كل شخص لابد أن يرتدى ملابس لا تجعل الآخرين يلتفتون إليه و لا تضايق أحدا.

وأضافت دنيا عبد العزيز "خلال لقائها مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" أنها ترتدى الملابس على حسب المكان التى ستذهب إليه .

وأكدت ، أنها ترتدى ملابسا قصيرة وفساتين سهرة قصيرة ولكن بحدود، حسب المكان الذى تذهب إليه.

وأوضحت، أنها لا يمكن أن ترتدى مايوه عند قيامها بأحد الأدوار فى الأفلام و لكنها فعلت، ذلك عندما كانت صغيرة وقامت بالتمثيل فى فيلم" قصاقيص العشاق".

وتابعت دنيا عبد العزيز:" أن ارتداء المايوه فى أحد الأفلام لا يعنى انها ترتديه عن قصد لكى يرى الناس و لكن عند ذهابها إلى الشواطئ للسباحة وليس الناس".