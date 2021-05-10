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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دنيا عبدالعزيز

دنيا عبد العزيز: أرتدي ملابس قصيرة بحدود والانسحاب أكبر عقاب للراجل الخاين .. فيديو

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

قالت الفنانة دنيا عبدالعزيز، أنها لا تقبل الخيانة، والإنسحاب هو سلاحها الوحيد تجاه الخيانة ، مشيرة إلى إن كل شخص لابد أن يرتدى ملابس لا تجعل الآخرين يلتفتون إليه و لا تضايق أحدا.

 

وأضافت دنيا عبد العزيز "خلال لقائها مع الإعلامى" أحمد سالم "فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة "القاهرة و الناس" أنها ترتدى الملابس على حسب المكان التى ستذهب إليه .

 

وأكدت ، أنها ترتدى ملابسا قصيرة وفساتين سهرة قصيرة ولكن بحدود، حسب المكان الذى تذهب إليه.

 

وأوضحت، أنها لا يمكن أن ترتدى مايوه عند قيامها بأحد الأدوار فى الأفلام و لكنها فعلت، ذلك عندما كانت صغيرة  وقامت بالتمثيل فى فيلم" قصاقيص العشاق".

 

وتابعت دنيا عبد العزيز:" أن ارتداء المايوه فى أحد الأفلام لا يعنى انها ترتديه عن قصد لكى يرى الناس و لكن عند ذهابها إلى الشواطئ للسباحة وليس الناس".

دنيا عبدالعزيز الخيانة أخبا رالتوك شو

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