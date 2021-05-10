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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيدة تكتشف خيانة زوجها عن طريق خاصية في هاتفه

صدى البلد

اكتشفت سيدة خيانة زوجها لها أثناء سفره، رغم أنه ارسل إليها صورا لاقناعها من المكان الذي كان يسكن فيه ليطمئن قلبها إلا أنه أرسل دليل إدانته برفقة الصورة.

 

ووفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن سيدة ثلاثينية اكتشفت خيانة زوجها من خلال خطأ بسيط قام  بها أثناء سفره و إرسال لها صورة أدت إلى تأكدها من خيانته. 

 

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وقالت السيدة إن الأمر كان مضحكا بالقدر الكافي، لأنها كانت تشعر بعدم الإطمئنان تجاه ذلك السفر الذي أخبرها عنه، ولكنها اختارت أن تحتفظ بشكوكها لنفسها دون أن تخبره بها .

 

وأشارت السيدة إلى ان دليل الإدانة قام بإرساله لها، فقد اكدت أنه أرسل لها صورة قام بتصويرها بهاتفه “الأيفون” الذي يلتقط الصورة حية للحظات، وبالتالي لا يمكن التشكيك فيها . 

 

جدير بالذكر أن السيدة طلبت الإنفصال عن زوجها، و قامت بإرسال تلك الصورة له و كتبت “ إنها كانت دليل إدانة كاف لطلب الطلاق”. 

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