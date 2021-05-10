الدوري المصري.. تعرف على تشكيل الأهلي والزمالك في القمة 122

يستعد فريقي الأهلي والزمالك لمواجهة من العيار الثقيل في القمة 122، المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: رامي ربيعة وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف.



ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 44 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 40 نقطة.