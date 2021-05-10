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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسكين 290 أسرة مستحقة بوحدات بديلة لسكان منطقة بطن البقرة بالقاهرة..فيديو

بطن البقرة
بطن البقرة

أعلنت محافظة القاهرة  تسكين حوالي 290 أسرة مستحقة بوحدات بديلة  مجهزة بالكامل بمدينة الأسمرات من سكان منطقة بطن البقرة العشوائية بمصر القديمة.

 

إزالة 112 عقارا حتى الآن بمنطقة بطن البقرة العشوائية

 

 

أوضحت المحافظة فى بيان لها أنه تم إزالة 112 عقارا حتى الآن ، ويتم نقل الأسر بمساعدة سيارات المحافظة.

 

يذكر انه سيتم ازالة  ٧٣٠ عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها .


وأضافت محافظة القاهرة، وبحسب البيان، أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتى فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.


وأكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم  لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) .


وأكد محافظ القاهرة أن جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان المناطق العشوائية والغير مخططة وغير الآمنة فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين مشيرًا إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .


 

حياة كريمة محافظ القاهرة مصر القديمة الوحدات السكنية القيادة السياسية المناطق العشوائية مساكن حضارية مشروع الاسمرات منطقة بطن البقر

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