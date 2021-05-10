تسكين 290 أسرة مستحقة بوحدات بديلة لسكان منطقة بطن البقرة بالقاهرة..فيديو

أعلنت محافظة القاهرة تسكين حوالي 290 أسرة مستحقة بوحدات بديلة مجهزة بالكامل بمدينة الأسمرات من سكان منطقة بطن البقرة العشوائية بمصر القديمة.

أوضحت المحافظة فى بيان لها أنه تم إزالة 112 عقارا حتى الآن ، ويتم نقل الأسر بمساعدة سيارات المحافظة.

يذكر انه سيتم ازالة ٧٣٠ عقار بمنطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها .



وأضافت محافظة القاهرة، وبحسب البيان، أن أعمال إزالة هذه المنطقة تأتى فى إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.



وأكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، أن جميع الوحدات السكنية الجديدة التى ينقل لها المواطنين مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) .



وأكد محافظ القاهرة أن جهود الدولة مستمرة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان المناطق العشوائية والغير مخططة وغير الآمنة فى إطار خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين مشيرًا إلى أن عملية نقل سكان منطقة بطن البقرة تستهدف تغيير حياة ٢٠٠٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع الاسمرات .



