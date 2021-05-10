شاهد | محيي إسماعيل: مفيش واحد يقدر يكمل مسيرتي الفنية

قال الفنان محيي الدين إسماعيل، إن محمد رمضان ومحمد عادل إما، قدما أدوار رائعة ومختلفة بشكل كبير، مؤكدا " محمد سعد بيضحكنى أكتر من أحمد حلمي".

وأضاف محيي أسماعيل خلال حواره في برنامج "العرافة"، المذاع علي "المحور"، :أن فتحي عبد الوهاب وباسم سمرة جامدين أوي قائلا " مفيش ولا واحد يقدر يكمل مسيرة محيي الدين إسماعيل الفنية و قدمت 17 فيلم بـ 17 عقدة و بنحت في الصخر عشان أقدم حاجة غير مسبوقة و بذلت مجهود في شيء لم يسبقنى فيه أحد وقدمت للسينما ما لم يقدمه أحد من قبل".



وتابع قائلًا :"أخاف من نفسي، وأنا الشيطان، مؤكدا الشيطان الحقيقي لم ينتصر عليا أبدًا" مؤكدا إنني أحب الفنان محمد رمضان، و بحب الفنان محمد عادل إمام.

وأوضح محيي أسماعيل، أن اعظم أشخاص في الكون هم من ماتوا من أجل أن نعيش نحن وهم أبناء " الجيش " ولذألك نحن لن نستطيع نسيان جميع الشهداء وليس منسي فقط .



