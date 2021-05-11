لعشاق التسارع .. سباق مثير بين تسلا 3 و ماخ 1.. فيديو

تعالت أصوات المحركات من جديد لتعلن عن انتصارات جديدة، ومنافسة قوية بين عمالقة تصنيع السيارات، من خلال النسخة فورد موستنج ماخ 1 و تسلا 3، وتحمل كلا من النسختين العديد من القدرات القوية،التي جاءت على الطريقة الخاصة بكل صانع.

القدرات الفنية لـ فورد موستنج ماخ 1 و تسلا 3

حصلت السيارة فورد موستنج ماخ 1 على محرك ثماني الاسطوانات من طراز V8، سعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 480 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 569 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كم/ساعة، معتمد على منظومة الدفع الخلفي، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 10 سرعات.

وبلغت السرعة القصوى لـ تسلا 3 إلى 233 كم/ساعة، يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 4.2 ثانية، و حصل الإصدار المعدل لونج رينج و الذي يعتمد على منظومة الدفع الكلي، على قدرات قوية حيث يستطيع الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، في غضون 3.7.

وقدرت السرعة القصوى للنسخة المطورة بيرفورمانس إلى 261 كم/ساعة، و يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كم، خلال فترة زمنية اقصر و قد بلغت 3.1 ثانية فقط.

وبين القدرات الفنية للسيارة فورد موستنج ماخ 1 و تسلا 3، جاءت المنافسة لتشهد على القوة المستخدمة للنسختين، حيث اعتمد كل اصدار على باقة من التجهيزات القوية، تعزز من وضعية القيادة و الانطلاق.