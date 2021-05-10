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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يعمل على قياس جودة المنسوجات .. تعرف على معمل قياس جودة العمليات الرطبة بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تمتلك جامعة حلوان العديد من الوحدات ذات الطابع الخاص  الفريدة التى تعمل على خدمة المجتمع، والمناطق المحيطة بها  ومن ضمن هذه الوحدات معمل قياس جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان.


حيث يعد المعمل  معتمدًا في مجموعة من الاختبارات التي تقيس ثبات اللون للعوامل المختلفة على المنسوجات . كما  أن المعمل يعد الثانى المعتمد على مستوى جامعة حلوان.


ويقوم معمل جودة العمليات الرطبة على المنسوجات بقياس شدة ثبات اللون على الأقمشة المصبوغة والمطبوعة للعينات المختلفة ، وأيضا قياس تركيب الألياف ونوعها الي جانب اختبارات قياس الاس الهيدروجيني للسوائل وقياس اللزوجة للسوائل وقياس شدة اللون للأقمشة .


ويتم إدارة المعمل تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة ، وإشراف  الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، وو الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة مايسة فكري المدير التنفيذي للمعمل، ولفريق العمل، ا د هالة شوقي المدير الفني للمعمل، ا د جيهان شكري مدير الجودة بالمعمل، ا د عبير إبراهيم نائب مدير الجودة، ا د شريف حسن وا.د. داليا فكرى، ا د جاكلين إبراهيم، ا. م. د مي شاهين، ا م د الأمير أمام، م. م سليمان رمضان، م سارة عمارة، م هاجر جمال، م شيماء صلاح، وذلك تقديرا لجهودهم وعملهم المتميز والمتفاني بالمعمل.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان حلوان الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة كلية الفنون التطبيقية معمل قياس جودة العمليات الرطبة الدكتورة ميسون قطب ميسون قطب

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