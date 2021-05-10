كانت جريمة.. محيي إسماعيل: مطواة قرن غزال أوقفتني عن العمل

أكد الفنان محيي إسماعيل، أن الفنان يجب أن يقدم قيما إيجابية ويعلمها للمجتمع عبر أعماله الفنية، مشيرا إلى أنه يرفض مبدأ أن يعيش الفنان من أجل الحصول على المال فقط.

وأضاف الفنان محيي إسماعيل، خلال لقائه ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناة "المحور"، إنه شارك في أحد الأفلام "بمطواة" حقيقية، موضحا “كانت جريمة وخطيئة وتم إيقافي عامين، حيث إنني كنت بتعاطي في الفيلم هيروين، وقدموا لى سكينة تمثيل، ولكنى أخرجت مطواة قرن غزال حقيقية ووضعتها على شفاه نادية لطفي في المشهد التمثيلي”، وتم إيقافي معلقا "حرمت اعمل كدا".

وأكد محيي الدين إسماعيل، أن محمد رمضان ومحمد عادل إمام قدما أدوارًا رائعة ومختلفة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنهما قدما أدوارا شعبية بشكل رائع، متابعا "محمد سعد بيضحكنى أكتر من أحمد حلمي".

وتابع محيي إسماعيل أن فتحي عبد الوهاب، وباسم سمرة “جامدين أوي”، قائلًا "مفيش ولا واحد يقدر يكمل مسيرة محيي الدين إسماعيل الفنية، وقدمت 17 فيلما بـ 17 عقدة وبنحت في الصخر عشان أقدم حاجة غير مسبوقة، وبذلت مجهودا في شيء لم يسبقني فيه أحد، وقدمت للسينما ما لم يقدمه أحد من قبل".