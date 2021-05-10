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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلى بالك من زيزي الحلقة 29.. محمد ممدوح يوضح سبب تراجعه عن الزواج من أمينة خليل

مسلسل خلى بالك من
مسلسل خلى بالك من زيزى

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل خلى بالك من زيزي، العديد من الأحداث نعرضها في السطور التالية:

حوار بين مراد وابنة شقيقته تيتو وفى النهاية تقنعه بالزواج من زيزي .

قام مراد بالحديث مع زوج شقيقته عن سبب تراجعه عن زواج زيزي وهو خوف الحرمان من الأطفال خاصة أن زيزي غير قادرة على الأنجاب .

توالت الاحداث بإعجاب هدى من الطريقة التي تتعامل بيها زيزي مع تيتو وتجعلها قادرة على التحسن من حالتها .


 

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خلى بالك من زيزى الحلقة ٢٨.. أمينة خليل تتشاجر مع محمد ممدوح

مسلسل خلى بالك من زيزى يعرض على قناة mbc مصر فى الساعة التاسعة والنصف مساءً ، كما يعرض على منصة SHAHID.

 قصة مسلسل خلى بالك من زيزي 

يناقش مسلسل خلى بالك من زيزي ،  قضية يعيشها معظم البيوت المصرية وهى فتاة تعاني من مشاكل زوجيه وتقع فى عدد من المشكلات مع زوجها  وتحاول الخروج منها وذلك  خلال 15 حلقة فقط فى سياق درامى مشوق .

 أبطال مسلسل خلى بالك من زيزى 

مسلسل خلى بالك من زيزى بطولة الفنان  أمينة خليل و محمد ممدوح وعلي قاسم وصفاء الطوخي وسلوى محمد علي ونهى عابدين و بيومى فؤاد  تأليف ورشة سرد إشراف على الكتابة مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

 وقالت الفنانة أمينة خليل، إن مسلسل خلي بالك من زيزي يعد عملا كوميديا بنكهة درامية، مشيرة إلى أن شخصية "زيزي" في المسلسل تبدو وكأنها مجنونة وعصبية الطباع من الوهلة الأولى لكن سيتحول الأمر وتنفجر مفاجآت بشأن تلك الشخصية الغريبة.

 وأضافت أمينة خليل في تصريحات لها، إن شخصية زيزي لديها مبادئ واضحة، لذا نجد أن ردود أفعالها تتفق مع ما تشعر به كونها لا تحاول أن تضبط نفسها على الإطلاق، فإذا ما أحستْ بالأذى تندفع في الدفاع عن نفسها بأي طريقة كانت".

 أشارت أمينة خليل أن "زيزي" ليست زوجة مفترية، ولا يجوز الحكم عليها من خلال موقف واحد أو من دون معرفة دوافعها، ونصحت المشاهدين بمتابعة العمل قبل إطلاق الحكم على الشخصية".

الحلقة ٢٩ مسلسل خلي بالك من زيزي الفنانة أمينة خليل الفنان محمد ممدرح

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